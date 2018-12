Highlights: Maccabi Fox Tel Aviv-A|X Armani Exchange Milano 94-92

866 visualizzazioni | 04:18

L'A|X Armani Exchange gioca alla pari contro un avversario tradizionalmente ostile a qualsiasi avversaria italiana, ma non riesce a sfatare il tabù di Tel Aviv e incappa nell'8° ko in EuroLeague. All'Olimpia non bastano 6 uomini in doppia (top-scorer Nedovic con 17) cifra e i 14 assist della coppia James-Micov.