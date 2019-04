Highlights: Kirolbet Baskonia-CSKA Mosca 83-92

visualizzazione | 02:17

Il blackout nell'ultimo quarto è fatale al Baskonia: il CSKA Mosca rimonta, vince gara 4, chiude 3-1 la serie e vola alle Final Four che si giocherà proprio a Vitoria. E' l'ottava Final Four di fila per i russi, la 19esima in tutto nella storia del club, primatista seppur con "soli" tre trionfi.