Highlights: Kirolbet Baskonia-CSKA Mosca 77-84

Il CSKA Mosca non ha mai inseguito in una serie al meglio delle 5 gare e non sarà così neanche stavolta visto che la squadra di Itoudis si impone in gara 3 a Vitoria col Baskonia e torna a condurre sul 2-1, cancellando subito la debacle casalinga di gara 2.