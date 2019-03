Highlights: Kirolbet Baskonia-Anadolu Efes 92-102

12 visualizzazioni | 02:12

Occasione persa per il Kirolbet Baskonia che perde in casa contro l'Anadolu Efes, senza Dunston, e fallisce la chance di staccare il pass per la qualificazione ai playoff: tutto rimandato dunque all'ultimo turno con i baschi impegnati a Mosca contro il CSKA ma ora ritornati nella mischia con anche le greche e Milano!