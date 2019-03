Highlights: Khimki Mosca-CSKA Mosca 72-80

82 visualizzazioni | 02:15

Il CSKA si aggiudica il derby di Mosca in casa del Khimki e blinda il secondo posto in classifica con un turno d'anticipo sulla fine della regular season. Per il Khimki ci sono 17 punti e 7 assist di Shved, nel CSKA spicca De Colo con 14 punti mentre Daniel Hackett è solido con 8 punti, 3 rimbalzi e 4 assist.