Highlights: Herbalife Gran Canaria-Fenerbahce Istanbul 64-82

Il Fenerbahce non brilla ma vince sul campo dell'Herbalife Gran Canaria e conserva il primato in classifica con un bilancio di 17 vinte e 2 perse. E' il quarto ko di fila invece per gli spagnoli. Il Fenerbahce, che ha 6 punti dalla coppia Melli-Datome, si gode gli 11 con 6 assist di Sloukas e i 16 senza errori al tiro di Kalinic (6-6 dal campo).