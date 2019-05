Highlights: Fenerbahce beko-Real Madrid 75-94

56 visualizzazioni | 02:17

Nella finale 3°-4° il Real Madrid supera nettamente il Fenerbahce (94-75) dopo una gara equilibrata per 30' (63-69). Al Fenerbahce non bastano i 17 (con 6 assist) di Sloukas e i 14 di Mahmutoglu; la squadra turca rimane anche in apprensione per il brutto infortunio occorso a Green nelle battute finali della sfida.