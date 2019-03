Highlights: Darussafaka Tekfen-Bayern Monaco 92-87

110 visualizzazioni | 02:16

Risultato a sorpresa a Istanbul dove il Bayern Monaco perde contro il Darussafaka ed è matematicamente eliminato dalla corsa ai playoff con una giornata d'anticipo. Super gara di Douglas e Evans, 26 e 20 punti per il Darussafaka; al Bayern non bastano i 23 punti di Koponen e i 20 di Dedovic mentre Derrick Williams si ferma a 5 punti in 14'.