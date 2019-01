Highlights: CSKA Mosca-Maccabi Fox Tel Aviv 76-93

36 visualizzazioni | 02:19

Clamorosa sorpresa a Mosca dove il Maccabi Tel Aviv batte il CSKA e centra la prima vittoria sul campo della "Armata Rossa" dal 12 febbraio 2004. Si tratta del secondo successo in fila, il terzo nelle ultime quattro gare, per gli israeliani che tornano in corsa per un posto nei playoff. Nel Maccabi il top scorer è Yovel Zoosman, talentuosa guardia del 1998, con 15 punti a referto.