Highlights: CSKA Mosca-FC Bayern Monaco 79-68

Dopo il successo all'esordio nella trasferta di Valencia, il CSKA Mosca infila la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di Eurolega piegando il Bayern Monaco 79-68. Will Clyburn segna 15 punti con 8 rimbalzi, Johannes Voigtmann aggiunge una doppia-doppia da 10 e 12. Per il Bayern, non bastano i 17 punti con 10 rimbalzi di Greg Monroe e i 12 di Nihad Dedovic.