Highlights: Buducnost VOLI-Real Madrid 73-60

Il campo di Podgorica si conferma ostico per le grandi d'Europa: dopo il CSKA è il Real Madrid a cadere di fronte al Buducnost, al secondo successo in fila! Il Buducnost ha cinque giocatori in doppia cifra: Norris Cole firma 14 punti e 7 assist, Bitadze risponde con 13, 10 rimbalzi e 3 stoppate.