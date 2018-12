Highlights: Bayern Monaco-Buducnost VOLI Podgorica 93-88

12 visualizzazioni | 02:17

Vittoria numero 8 per il Bayern Monaco in questa Eurolega, che tiene la squadra tedesca in piena zona playoff. Dopo un primo tempo che ha visto prevalere gli ospiti, Williams trascina i padroni di casa a un successo che fa chiudere la prima metà di regular season con un record positivo e tante speranze verso il prosieguo della stagione europea.