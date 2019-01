Highlights: Barcellona Lassa-Panathinaikos OPAP 79-68

6 visualizzazioni | 02:15

Al PalauBalugrana lo scontro diretto va al Barcellona che supera con pieno merito il Panathinaikos e aggancia al quinto posto l'Olympiacos. E' il quinto successo in fila per la squadra di Pesic che fa doppietta dopo aver sbancato il Forum contro Milano martedì scorso; per il Pana è invece il secondo stop dell'era Pitino, entrambi in trasferta dopo quello nel derby al Pireo.