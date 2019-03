Highlights: Barcellona Lassa-Buducnost VOLI 95-83

52 visualizzazioni | 02:08

Obiettivo centrato per il Barcellona che supera il Buducnost al PalauBlaugrana e blinda il quinto posto in classifica che significa serie contro l'Anadolu Efes ai playoff. Al Buducnost non bastano i 25 punti di Nikolic, il Barcellona si gode i 18 di Hanga e i 14 di Smits.