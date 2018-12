Highlights: Barcellona Lassa-Anadolu Efes 80-65

31 visualizzazioni | 02:13

Seconda sconfitta di fila e quarta nelle ultime cinque gare per l'Anadolu Efes che cade al PalauBlaugrana contro il Barcellona, al secondo successo in fila dopo quello di Vitoria. Successo corale per la squadra di Pesic con quattro uomini in doppia cifra: il migliore è Oriola con 14 punti. All'Efes non servono i 13 di Motum e gli 11 di Micic.