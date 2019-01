Highlights: AX Armani Exchange Milano-Buducnost Voli Podgorica 111-94

visualizzazione | 04:14

Milano ottiene l'ottava vittoria stagionale in Eurolega con una prova di grande spessore e realizzando il record di punti segnati in Eurolega. Annullato il Buducnost dell'ex Jasmin Repesa. Cinque uomini in doppia cifra per l'Olimpia, con Kuzminskas (4/5) e Bertans (5/6) determinanti con le loro triple.