Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Barcellona Lassa 72-74

Il Barcellona vince gara 2 a Istanbul e impatta la serie, ora sull'1-1. Prova concreta dei ragazzi di Pesic, che trovano in Adam Hanga il protagonista assoluto con 17 punti (7/11 al tiro). Ora si vola in Catalogna, dove il Barça avrà due partite per provare a conquistare la Final Four di Vitoria.