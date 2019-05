VIDEO - Facundo Campazzo MVP del mese di aprile in Eurolega: trascina il Real Madrid alla Final Four

Anche senza Llull, il Real Madrid vola alla Final Four trascinato da un clamorosa Facundo Campazzo che firma il 3-0 sul Panathinaikos nei playoff. Comanda per assist e recuperi ed è secondo per valutazione nella post season: è il primo premio di MVP del mese per l'argentino in carriera.