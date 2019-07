VIDEO - E se fossero i giocatori a scegliere i coach? "The Job Interview", il nuovo spot di Eurolega

154 visualizzazioni | 02:55

In vista della stagione 2019-20, Eurolega lancia un nuovo divertentissimo spot promozionale: cosa succederebbe se fossero i giocatori a fare i colloqui per scegliere gli allenatori (e non viceversa)? Tra i protagonisti, Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano, Zeljko Obradovic (Fenerbahçe), Sarunas Jasikevicius (Zalgiris), Pablo Laso (Real Madrid), Ergin Ataman (Anadolu Efes).