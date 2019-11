VIDEO - Al Forum sfilata dei campioni per Dino Meneghin, Giorgio Armani gli consegna per sempre la #11

È il Patron dell’Olimpia, Giorgio Armani, a consegnare la maglia #11 a Dino Meneghin: nessuno potrà più vestirla in casacca biancorossa. Per celebrare il Dino Nazionale, tutti i compagni incontrati negli anni all’Olimpia e i suoi Coach, hanno sfilato per rendergli omaggio. Un riconoscimento anche da parte del presidente del Maccabi Tel Aviv, Shimon Mizrahi, solo per Meneghin.