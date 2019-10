VIDEO - Via all'Eurocup 2019-20: Abass e Teodosic tra i 5 giocatori da seguire

visualizzazione | 01:40

Scatta la nuova stagione di Eurocup, ancora più importante perchè per la prima volta mette in palio due pass per la prossima Eurolega. Tante squadre e molti giocatori da seguire: fra i 5 più interessanti ci sono anche due "italiani", Awudu Abass della Germani Brescia e Milos Teodosic, sicura stella della Virtus Segafredo Bologna.