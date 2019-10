VIDEO - Milos Teodosic in versione "scorer": 17 punti contro il Promitheas

Milos Teodosic per una serata si veste da top scorer della Virtus Bologna ma non basta per conquistare la nona vittoria stagionale. Il serbo realizza 17 punti, 8 nel solo primo quarto, ma alla fine vince il Promitheas.