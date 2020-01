VIDEO - La Virtus Bologna chiude in accademia: Vince Hunter serve Pippo Ricci con un assist dietro-schiena

La Virtus Bologna dilaga nel terzo quarto della larga vittoria per 94-70 sulla Dolomiti Energia Trento: una delle azioni corali più spettacolari viene chiusa da un assist dietro-schiena di Vince Hunter che riapre in angolo per la tripla realizzata da Pippo Ricci.