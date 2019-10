VIDEO - L'atletismo di Mitchell Watt è indispensabile per Venezia

17 visualizzazioni | 01:29

In difesa e in attacco, la Reyer Venezia non può fare a meno dell'atletismo di Mitchell Watt! Il centro americano chiude la gara di Vilnius con 14 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate.