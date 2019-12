VIDEO - Il "tiro da circo" dell'anno: Bickauskis segna buttando la palla per aria da dietro il tabellone

127 visualizzazioni | 01:06

Nonostante la sconfitta subita nella trasferta al Taliercio contro l'Umana Reyer Venezia, Dovis Bickauskis, giocatore del Rytas Vilnius, segna il "circus shot of the year" buttando letteralmente il pallone per aria da dietro al tabellone con il fallo subito.