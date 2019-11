Highlights: Unics Kazan-Germani Basket Brescia 77-63

67 visualizzazioni | 03:23

Priva di Abass, rimasto in Italia per motivi personali, la Leonessa Brescia esce sconfitta dalla Basket Hall di Kazan, a causa soprattutto di un 2° tempo caratterizzato da troppe palle perse e molteplici difficoltà offensive. Per l’Unics, sempre più capolista del gruppo C, è il 5° successo consecutivo in EuroCup. MVP McCollum (20 punti e 4 assist).