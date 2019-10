Highlights: Unicaja Malaga-Buducnost Voli Podgorica 83-70

visualizzazione | 02:34

Malaga apre l'avventura in Eurocup con una convincente vittoria interna sul Buducnost: Volodymyr Herun guida la formazione spagnola con 19 punti, seguito dai 15 di Josh Adams. Per il Buducnost, l'anno scorso in Eurolega, non servono i 19 dell'ex-sassarese Scott Bamforth.