Highlights: Umana Reyer Venezia-Tofas Bursa 76-65

Prosegue la risalita dell'Umana Reyer Venezia che al Taliercio di Mestre batte il Tofas Bursa e conquista la prima vittoria stagionale in Eurocup. Dopo quattro ko di fila, due dei quali in coppa con Partizan Belgrado e Lokomotiv Kuban, la squadra di De Raffaele fa seguito all'ottimo successo di domenica scorsa in campionato contro Cantù e si sblocca nel gruppo B.