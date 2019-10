Highlights: Umana Reyer Venezia - Partizan NIS Belgrado 63-66

6 visualizzazioni | 03:12

La rimonta non si concretizza e l'Umana Reyer Venezia si arrende al Partizan Belgrado al Taliercio nell'esordio stagionale in Eurocup. Si impone la formazione serba allenata da Andrea Trinchieri e con alcune conoscenze del basket italiano come William Mosley, Rayshawn Thomas e Nemanja Gordic. Tutto il basket italiano ed europeo LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player.