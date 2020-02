Highlights: Umana Reyer Venezia-EWE Oldenburg 82-78

38 visualizzazioni | 03:46

Successo pesantissimo per la Reyer Venezia che al Taliercio batte l'EWE Oldeburg e tiene aperto ogni discorso nel gruppo F. La squadra di De Raffaele non riesce a ribaltare il -11 dell'andata in Germania ma riesce almeno a restare in vita, senza scordare che l'Umana veniva da tre sconfitte di fila tra campionato ed Eurocup.