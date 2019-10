Highlights: Tofas Bursa-Limoges CSP 84-71

visualizzazione | 02:53

La formazione turca del Tofas Bursa apre la stagione di Eurocup superando i francesi del Limoges 84-71 in casa con cinque uomini in doppia cifra, guidati dai 19 di DJ White e dai 17 di Tarik Phillip. Per Limoges ce ne sono 21 di Semaj Christon e 14 di Jerry Boutsiele.