Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Morabanc Andorra 87-72

La Virtus Bologna infila la terza vittoria consecutiva e resta imbattuta in Eurocup in vetta alla classifica del Gruppo A. Julian Gamble segna 19 punti senza errori al tiro (9/9), Milos Teodosic ne aggiunge 15 con 8 assist in uscita dalla panchina e Stefan Markovic riempie il foglio con 10 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.