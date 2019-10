Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Maccabi Rishon Lezion 96-77

13 visualizzazioni | 02:18

La Segafredo Virtus Bologna bagna il debutto al PalaDozza in Eurocup con un solido successo sugli israeliani del Maccabi Rishon Lezion per 96-77, il secondo consecutivo dopo l'esordio vincente a Ulm, un risultato che la mantiene ancora imbattuta in tutte le competizioni in questo avvio di stagione (5-0 con le tre W in campionato).