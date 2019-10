Highlights: Promitheas Patrasso-AS Monaco 74-77

visualizzazione | 03:35

L'AS Monaco si mantiene in vetta al Gruppo A in coabitazione con la Virtus Bologna grazie alla vittoria esterna in Grecia contro il Promitheas Patrasso per 77-74. Dylan Ennis è top-scorer con 19 punti, cui fanno eco i 16 di Eric Buckner e i 13 di Anthony Clemons.