Highlights: Partizan NIS Belgrade-Dolomiti Energia Trento 91-75

Il Partizan Belgrado di coach Andrea Trinchieri chiude le Top16 come capolista nel Gruppo E rifilando a Trento la sesta sconfitta consecutiva nella seconda fase. Ognjen Jaramaz guida il Partizan con 19 punti, per l'Aquila non servono i 20 punti di Justin Knox e i 19 di James Blackmon dalla panchina.