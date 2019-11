Highlights: Partizan Belgrado-Umana Reyer Venezia 69-83

visualizzazione | 03:35

Clamorosa impresa dell'Umana Reyer Venezia che sbanca la Stark Arena, casa del Partizan Belgrado! Una prova di forza dei campioni d'Italia in carica che infliggono il primo ko in Eurocup alla squadra di Trinchieri e anche danno ai serbi la prima delusione stagionale fra le mura amiche. Per la Reyer è la seconda vittoria esterna di fila dopo quella di Vilnius col Rytas.