Highlights: Nanterre '92 - Germani Brescia 65-73

Dopo tre sconfitte consecutive - due in campionato, in mezzo il -26 interno col Darussafaka -, la Germani Brescia si rialza vincendo in Francia sul campo di Nanterre. Prima vittoria esterna per la Leonessa di Enzo Esposito che comanda un equilibratissimo girone C con 3 vinte e 2 perse.