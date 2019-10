Highlights: Morabanc Andorra-Ratiopharm Ulm 97-78

visualizzazione | 03:31

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Virtus Bologna, il Ratiopharm Ulm cade anche nella trasferta contro il Morabanc Andorra per 97-78 e resta sul fondo del Gruppo A. Dejan Todorovic segna 15 punti per la formazione spagnola, mentre per Ulm non bastano i 22 di Derek Willis.