Highlights: Maccabi Rishon Lezion-Promitheas Patras 55-88

Gli israeliani del Maccabi Rishon Lezion, prossimi avversari della Virtus Bologna nella seconda giornata di Eurocup, incappano in una pesante sconfitta interna all'esordio, battuti 88-55 dalla squadra greca del Promitheas Patrasso. Chris Babb è top-scorer con 19 punti, seguito dai 12 di Langston Hall, mentre gli israeliani non mandano alcun giocatore a referto in doppia cifra.