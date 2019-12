Highlights: Limoges CSP-Umana Reyer Venezia 71-78

11 visualizzazioni | 03:09

Massimo risultato col minimo sforzo, o quasi, per l'Umana Reyer Venezia che si impone in Francia sul campo del Limoges e centra il settimo successo consecutivo. Per i francesi arriva l'eliminazione dalla corsa alle Top 16 mentre Venezia, già qualificata, si avvicina anche il primo posto nel girone B, a patto che il Kuban vinca a Belgrado col Partizan.