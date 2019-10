Highlights: Joventut Badalona - Germani Brescia Leonessa 81-68

38 visualizzazioni | 03:17

Dopo la sconfitta di sabato scorso a Brindisi in campionato, la Germani Brescia incappa anche nel primo stop in EuroCup. La squadra di Enzo Esposito, che aveva superato l'Unics Kazan al debutto, perde 81-68 in Spagna contro la Joventut Badalona. Non bastano i 15 punti di Abass e i 13 di Luca Vitali, sicuramente i migliori.