Highlights: Germani Brescia-Promitheas Patrasso 63-57

44 visualizzazioni | 03:44

Inizia col piede giusto l'avventura della Germani Brescia nelle Top 16 di Eurocup: la squadra di Enzo Esposito, terza in campionato, supera i greci del Promitheas Patrasso nella prima giornata del gruppo F. Per la Leonessa si tratta dell'ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni: decisivo Awudu Abass che segna 13 dei suoi 19 punti finali in un eccezionale quarto periodo.