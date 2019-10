Highlights: Germani Brescia Leonessa-Unics Kazan 84-75

visualizzazione | 03:03

Ottimo debutto per la Leonessa Brescia in Eurocup: la squadra di Vincenzo Esposito supera i russi dell'Unics Kazan 84-75, spinta dai 21 punti di DeAndre Lansdowne e dai 14 di Luca Vitali. Per Kazan, non bastano i 22 di un indiavolato Jamar Smith.