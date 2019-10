Highlights: Dolomiti Energia Trentino-EWE Oldenburg 91-81

30 visualizzazioni | 03:30

Dopo il successo di Podgorica col Buducnost, la Dolomiti Energia Trentino centra anche la prima vittoria casalinga in Eurocup. Vittima è l'EWE Oldenburg, i tedeschi che sono imbattuti in Bundesliga (3-0) ma che sono ancora a secco in Europa. Sugli scudi Justin Knox, 25 punti con 9 su 12 al tiro, bene Gentile, 19, superlativo Aaron Craft, ovunque, con 11 punti, 9 assist, 6 rimbalzi e 3 recuperi.