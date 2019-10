Highlights: Cedevita Olimpia Lubiana-Darussafaka Tekfen Istanbul 73-79

1 visualizzazione | 02:58

Reduci da una stagione difficile in Eurolega, i turchi del Darussafaka aprono la nuova avventura in Eurocup con un'importante vittoria esterna in Slovenia, superando Lubiana 79-73. Bonzie Colson segna 16 punti, cui fanno eco i 14 di Gary Browne, mentre il Cedevita Olimpia ne ha 18 da Codi Miller-McIntyre e 14 da Marko Simonovic.