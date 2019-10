Highlights: Buducnost Voli Podgorica-Dolomiti Energia Trento 68-77

42 visualizzazioni | 03:25

Prima vittoria in EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino che sbanca Podgorica e conquista la prima vittoria in assoluto contro il Buducnost, formazione contro cui aveva perso le due sfide giocate nel 2017-18. L'Aquila vola sulle ale dei suoi americani: Blackmon è il top scorer con 19 punti (13 nel primo quarto), decisivi nel finale Rashard Kelly e George King, 15 punti ciascuno.