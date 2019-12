Highlights: Asseco Arka Gdynia-Dolomiti Energia Trento 78-85

31 visualizzazioni | 03:16

Con la spada di Damocle dell'eliminazione sopra la testa, l'Aquila Trento sfodera una prestazione maiuscola in Polonia, supera l'Arka Gdynia e resta in corsa per il passaggio alle Top 16 di Eurocup. E' la grande notte di Trento, soprattutto di Alessandro Gentile che chiude con 37 punti, suo massimo in carriera considerando ogni competizione.