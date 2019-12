VIDEO - Highlights: AS Monaco-Segafredo Virtus Bologna 72-81

Colpo esterno e ottavo successo in Eurocup per la Segafredo Virtus Bologna che si impone sul campo del Monaco e conquista il primo posto nel girone A, chiudendo davanti ad Andorra, i monegaschi e il Promitheas. Sugli scudi Milos Teodosic, 25 punti e season high in coppa