VIDEO - Frank Elegar salta ancora come un grillo: splendida schiacciata su alley-oop contro Trento

1 visualizzazione | 00:29

Frank Elegar, visto anche in Italia con la maglia dell'Olimpia Milano, è tra i protagonisti del successo dell'Unicaja Malaga per 93-74 sulla Dolomiti Energia Trento: eccolo salire al ferro per recapitare una palla alzata perfettamente da Josh Adams.