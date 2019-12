VIDEO - Forray si traveste da Ricky Pittis: palla rubata e canestrone per Trento

Coglie di sorpresa l'avversario, ruba il pallone e segna un canestro decisivo per la vittoria di Trento a Gdynia. Una giocata degna del grande Ricky Pittis quella di Toto Forray, come sottolinea Marco Mordente in telecronaca.